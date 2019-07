La 5e édition de "Partir en Livre" lancée à Dunkerque, une centaine d'événements dans les Hauts-de-France

Dunkerque Centre, Dunkerque, France

La "BIB", la toute nouvelle bibliothèque de Dunkerque, a accueilli mercredi le lancement de la cinquième édition de "Partir en Livre". Une manifestation nationale organisée chaque été désormais par le ministère de la Culture et le Centre National du Livre. Au total en France, 7 000 événements gratuits sont programmés dont une petite centaine dans les Hauts-de-France : des ateliers d'écriture, des lectures dans des lieux insolites, des rencontres d'auteurs, des randonnées littéraires.

Une éducation à la lecture dès l'adolescence

L'ambition du ministère c'est d'inciter à la lecture pendant les vacances et particulièrement les jeunes âgés de 10 à 18 ans. "Il y a un creux de vague à l'adolescence" reconnaît Amaëlle Dumoulin, directrice des bibliothèques de Dunkerque. "_Comme si l'aspect un peu trop institutionnel d'_une lecture un peu trop scolaire ou d'un lieu un peu trop rigide les tenait éloigner de ces pratiques culturelles".

Pourtant, l'adolescence c'est le moment idéal et crucial pour dévorer des romans. "Un lecteur qui devient lecteur, le reste toute sa vie et donc il faut les prendre les plus jeunes possible" insiste Vincent Monadé, président du Centre National du livre, organisateur de l'événement. "Il faut aimer les livres et les garder toute la vie comme compagnon".

En 2018, la quatrième édition de "Partir en livre" avait réuni 700 000 personnes dans toute la France.

➤➤➤ Cliquez ici pour voir la liste des événements dans les Hauts de France jusqu'au 21 juillet.