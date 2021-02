La 60e vente des vins des Hospices de Nuits-Saint-Georges retransmise en direct le 14 mars

La 60e vente des vins des Hospices de Nuits-Saint-Georges sera retransmise en direct. S'adaptant aux restrictions sanitaires, le domaine proposera une captation et une retransmission en direct de la vente, prévue dimanche 14 mars 2021 à 14h30 au Château du Clos-de-Vougeot.

"Jusqu’alors discrète et confidentielle, la vente des vins des Hospices de Nuits-Saint-Georges franchit encore une nouvelle étape dans sa stratégie de développement au-delà des frontières bourguignonnes", précise un communiqué. Trois caméras et une régie permettront de réaliser une retransmission en direct dynamique et interactive. Elle sera également commentée en français et en anglais.

En direct sur Facebook

"Il sera possible de suivre la retransmission en direct de la 60ème vente des vins depuis la page Facebook du domaine des Hospices de Nuits-Saint-Georges", indique encore le communiqué. "Un lien d’accès sera également généré afin de suivre cette retransmission en direct sur une plateforme en ligne accessible par tous et partout dans le monde. Ce lien sera disponible entre autres sur le site internet institutionnel hospicesdenuits.com et pourra être diffusé et partagé sans restriction." Cette 60e vente des vins propose 114 pièces à la vente dont 112 pièces de vin rouge réparties en 18 cuvées différentes.