La 67e édition de la SaintéLyon va se disputer en audioguidage : une formule inédite en France

Elle n'a pas dit son dernier mot. La 67e édition de la SaintéLyon, annulée en novembre, revient sous une forme inédite en France. Les organisateurs proposent aux traileurs de courir en audioguidage, sur le parcours prévu. Seule condition : il faut que le couvre-feu soit levé d'ici février ou mars, les mois prévus pour la course.

Une formule inédite en France

Pour le retour de la 67e édition, les organisateurs ont choisi une formule inédite en France sur un parcours aussi long : l'audioguidage via une application. "Une fois que vous lancez l'application sur votre smartphone, explique Michel Sorine, l'un des organisateurs, vous êtes guidé par une voix qui dit de prendre à gauche ou à droite. Vous aurez aussi une cinquantaine de commentaires sur tous les endroits remarquables, les points dangereux. D'anciens champions de la SaintéLyon donneront des conseils."

Autre atout appréciable de cette formule : tant qu'on n'a pas validé son passage au dernier checkpoint, à Lyon, on peut recommencer sa tentative autant de fois qu'on le souhaite ! "Vous pouvez faire la tentative la nuit que vous voulez, avec les conditions météo que vous choisissez vous-même, indique Michel Sorine. Vous pouvez faire la course au petit matin avec le vent dans le dos par exemple !" sourit-il. D'après lui, c'est la première fois que l'audioguidage est utilisé sur un parcours aussi long.

Les organisateurs évitent ainsi l'effet "course de masse". Mais cette formule présente des défis : notamment le ravitaillement et la question de l'autonomie des batteries. "Les coureurs devront y être très attentifs, peut-être se faire suivre par des proches."

L'impatience des traileurs est grande ... mais le couvre-feu menace

Les réactions de joie sont nombreuses, déjà, sous la publication qui annonce le retour de la SaintéLyon :

De fait, "on a constaté plein d’initiatives personnelles [après l'annonce de l'annulation], explique Michel Sorine. Dans la perspective où le couvre-feu se lève, on s'est dit qu'on allait proposer cette formule originale. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre cette levée !" Les organisateurs envisagent de donner un mois aux traileurs pour concourir, entre février et mars. "On n'attendra pas jusqu'à avril, confie Michel Sorine. Si ça ne se fait pas, on remboursera à 100% et on rééditera sur une autre course, une autre année". Une dizaine de coureurs se seraient déjà inscrits.