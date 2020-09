Coup d'envoi de la 75ème édition de la Foire-Expo de Vierzon, dans le respect des gestes barrières

Chaque année, la foire de Vierzon sonne le coup d'envoi de la rentrée. Pour cette 75ème édition, commerçants, restaurateurs et artisans seront présents au parc des expositions à partir de ce samedi et jsuquau au dimanche 13 septembre. Malgré la crise sanitaire, la mairie de Vierzon a fait en sorte que l'évènement puisse se tenir : "Nous avons accordé une remise de 25% sur le prix des emplacements cette année " se félicite Mélanie Chauvet, adjointe à la culture. La remise s’est révélée particulièrement efficace, la foire comptera 146 exposants cette année contre 149 en 2019 alors que de nombreux commerçants ont renoncé à venir à cause de la situation sanitaire.

Port du masque obligatoire

Néanmoins, l'organisation est un petit peu particulière pour cette édition à cause de l'épidémie de covid-19. Le port du masque sera obligatoire dans les allées de la foire et dans toute l'enceinte du parc des expositions. Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition des visiteurs et les espaces de restauration respecteront les règles de distanciation physique qui s'imposent.

Le portugal, invité d'honneur

Près de 150 exposants vont particper à ce rendez-vous au palais des expositions de Vierzon, "tous conscients de l’importance économique de la Foire pour relancer leur entreprise après ces semaines d’arrêt brutal" soulignent les organisateurs. Invité d'honneur de cette foire cette année, le Portugal qui présentera ses différents atouts touristiques, culturels et gastronomiques au sein d’un village coloré : le restaurant, les boutiques, la petite place, la rue typique, la halle de marché… des animations musicales sont également prévues.

Retrouvez ici le programme complet de la Foire de Vierzon.