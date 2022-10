La 92e Foire gastronomique de Dijon placée sous le signe du vin

Mardi 1er novembre 2022 débutera la 92e édition de la Foire internationale et gastronomique de Dijon. Elle dure jusqu'au 13 novembre, au Parc des expositions. Le programme a été dévoilé le 20 octobre. Cette édition 2022 de la foire sera placée sous le signe de la vigne, avec le vin comme "invité d'honneur". L'enjeu sera aussi de retrouver la fréquentation d'avant la crise du Covid-19 : 110.000 visiteurs pour l'édition 2021 contre 162.000 en 2019.

ⓘ Publicité

Un concours pour le Pinot Noir et le Chardonnay

Cette année, pas de pays, mais une thématique : le vin est "l'invité d'honneur" de cette 92e édition. En point d'orgue, un concours international des Chardonnay et des Pinot Noir - les deux principaux cépages des vins en Bourgogne. Il y aura des médailles à la clé pour plus de 200 vins, dont la moitié viennent de l'étranger. Ils seront goûtés par un jury mélangeant professionnels et amateurs. Les vins de Bourgogne vont devoir rivaliser avec d'autres crus français, mais aussi allemands, autrichiens, des Pays-Bas, de Hongrie, de Slovénie ou des Etats-Unis.

Ce concours aura lieu le 7 novembre, avec dans le rôle du président d'honneur du jury Eric Goettelmann, le chef sommelier du groupe Bernard Loiseau.

loading

Que reste-t-il d'international ?

L'Inde reste pour l'instant le dernier pays "invité d'honneur" de la Foire, en 2019. Mais, comme l'année dernière, des stands seront installés sur ce que les organisateurs appellent le "village international". On y retrouvera à nouveau l'Irlande, avec ses spécialistes au saumon et son whisky, le Canada, ses poutines et ses produits à l'érable et l'Italie, sa charcuterie, ses fromages, sa truffe d'Alba et son huile d'olive. Une nouveauté : la présence de la Belgique, avec les spécialités du Plat pays .- des moules, des frites, des gaufres, de la bière pour arroser le tout, et surtout du chocolat - avec un spectacle de sculpture sur chocolat.

Pour compléter ce tour du monde, les visiteurs trouveront un stand dédié au Vietnam, pour en découvrir la gastronomie mais aussi la culture et l'artisanat. Enfin, un stand sera installé en solidarité avec l'Ukraine, pour se renseigner sur la manière d'aider les populations victimes de la guerre.

Laëtitia Milot, invitée VIP

L'actrice Laëtitia Milot, connue entre autres pour son rôle dans la série "Plus belle la vie", sera présente à la foire de Dijon dimanche 6 novembre pendant l'après-midi. Elle "sera présente sur la Scène des Chefs pour cuisiner aux côtés du chef étoilé Stéphane Derbord, la célèbre recette du poulet Gaston Gérard", indiquent les organisateurs. "L’actrice dédicacera ensuite ses ouvrages sur l’espace démos et se prêtera au jeu des photos avec le public".

Nadine Bazin, invitée de la matinale ce vendredi

Pourquoi ce choix du vin comme un "invité d'honneur" ? Quelle est l'affluence attendue ? Quelles précautions en termes de "sobriété énergétique" ? Vendredi 21 octobre, Nadine Bazin, directrice générale de Dijon Congrexpo, est l'invitée du 6/9 de France Bleu Bourgogne à partir de 8h15.

France Bleu Bourgogne, en direct de la Foire !

Pendant toute la durée de la foire, vous pourrez voir les équipes de France Bleu Bourgogne "en vrai". Votre radio favorite installe son studio au Parc des expositions, avec des émissions en direct entre 16h et 18h du lundi au vendredi - et le samedi entre 11h et 13h. Cliquez pour accéder au programme complet .

Les tarifs d'entrée