La baignade est interdite au lac de Saint-Cyr dans la Vienne, après la détection de cyanobactéries

C'est un coup dur pour l'équipe du lac de Saint-Cyr, pour les poitevins et les touristes, au tout début d'un week-end de fête nationale qui va être très chaud : la baignade est interdite dès ce vendredi 14 juillet, et jusqu'à nouvel ordre. En cause, la présence de cyanobactéries.

Vous ne pourrez pas vous baigner dans le lac de Beaumont Saint-Cyr en ce week-end prolongé de fête nationale, et pendant une durée encore indéterminée. Les derniers relevés effectués montrent un dépassement du seuil d'alerte de cyanobactéries dans l'eau du lac. Ce qui contraint le domaine à fermer complètement la baignade à compter de ce vendredi 14 juillet. Un coup très dur pour ce site, bien connu des poitevins, et qui accueille déjà de nombreux estivants, alors que les chaleurs prévues sur la Vienne vont dépasser les 30 degrés ce 14 juillet. Plus d'informations à venir.