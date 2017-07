La baignade est interdite ce weekend à Eguzon

En raison d'un trop fort taux de cyanobactérie dans l'eau du lac, la baignade est interdite jusqu'à nouvel ordre à Eguzon, pourtant lauréat du pavillon bleu en 2017.

Serviette à la taille, ce jeune baigneur tente un orteil dans l'eau... Aussitôt stoppé dans son élan par Clément, le surveillant de baignade, qui va devoir faire preuve de pédagogie pour convaincre les vacanciers frustrés de renoncer au plongeon... Il fait dire que c'est tentant avec 29 à 30° au thermomètre.

"On leur explique que l'ARS a détecté un fort taux de cyanobactéries et que cela peut provoquer des nausées, des démangeaisons ou des vomissements... Le plus souvent, ils sortent tout de suite. Et on leur prête un gel antibactérien pour qu'ils puissent se désinfecter sous la douche".

Alors pour occuper l'après midi, beaucoup se rabattent sur les activités nautiques, qui sont, elles, autorisées.

"Dans la mesure où les gens ne sont pas exposés autant que s'ils se baignaient, l'ARS nous autorise à poursuivre la location de bouées tractées ou de ski nautique, explique Caroline, qui tient la billetterie. On a beaucoup de monde ! "

De nouveau contrôles doivent avoir lieu lundi pour mesurer le taux de cyanobactéries.