La baignade n'est plus surveillée à l'étang du Gué-de-Selle dans les Coëvrons

À l'étang du Gué-de-Selle à Mézangers dans les Coëvrons, la baignade n'est plus surveillée. Le plan d'eau change de statut juridique. Ce changement permet de ne plus fermer le plan d'eau en cas de développement de cyanobactéries et ainsi de préserver les activités nautiques, explique Jean-Philippe Mégnan, vice-président de la communauté de communes des Coëvrons.

Priorité à l'activité nautique

"Tout l'été dernier, on s'est retrouvé sans aucune activité. Donc pas de baignade, bien sûr, mais pas d'activités nautiques, se souvient-il. On n'a rien pu faire donc l'idée, c'est que l'étang du Gué-de-Selle puisse retrouver de l'activité tout au long de la saison estivale. L'autre problème, c'est qu'on a trois piscines Coëvrons. Et il est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas facile de trouver des surveillants. Donc, si on gardait notre plage aménagée, surveillée, ça nécessiterait d'avoir un surveillant sans être sûr qu'il puisse travailler là-bas puisque s'il y avait des cyanobactéries, il ne pourrait plus surveiller. Donc si en plus, il faut en garder un là-bas sans être sûr qu'il puisse surveiller, c'est compliqué."

La baignade toujours possible

On pourra toujours se baigner dans le plan d'eau du Gué-de-Selle. "À partir du moment où il n'y a plus de plages aménagées surveillées, il n'y a plus de contrôle de l'eau, explique Jean-Philippe Mégnan. "La baignade sera non interdite. Elle sera libre et elle sera non aménagée. Par contre, c'est aux risques et périls des baigneurs et on aura une signalétique qui informera, entre autres, qu'il faut prendre une douche, après s'est baigné."

Jean-Philippe Mégan, de la communauté de communes des Coëvrons, ajoute qu'il s'engage quand même à effectuer des relevés, même si le changement de statut ne l'y oblige pas. "Quatre à six relevés dans l'été pour vérifier qu'il n'y a pas un seuil trop élevé de cyanobactéries. Et là, on s'engage, nous aussi, en fonction des résultats, à interdire la baignade si besoin."