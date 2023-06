La Bajon au Cannet : "le monde est de plus en plus fou, mon travail est d'arriver à le rendre drôle"

Ce spectacle est une note d'espoir : "on pollue trop, on nous accuse de tous les maux de la terre mais les humains font aussi des choses merveilleuses, l'humain n'est pas foutu", explique La Bajon. Mais pour mieux voir, elle choisit de prendre de la distance et de nous emmener sur Mars. Avec humour, bien sûr.

Dans Extraterrienne, on embarque dans sa navette spatiale pour un spectacle décapant. De l'humour noir, des personnages truculents, ... grâce à La Bajon on passe au crible les travers de l’humanité. "Le monde est de plus en plus fou, mon travail est d'arriver à la rendre drôle", nous dit-elle.