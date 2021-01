En Normandie, la balade sur la plage plébiscitée par des vacanciers en manque de grand air

Couvre-feu, cinémas, théâtres et restaurants fermés, pendant ces vacances de Noël, les activités sont limitées. Mais on peut toujours se promener sur les plages du littoral normand et profiter du grand air. Les vacanciers en ont bien besoin avant de plonger dans la nouvelle année.

Même si les températures sont à la baisse depuis quelques jours et malgré de gros coups de vent sur la côte, les vacanciers, locaux ou de passage, sont nombreux à profiter des plages normandes. Esther, six ans et demi, a chaussé ses bottes en caoutchouc et s'apprête à se lancer dans une pêche au bigorneau. "J'en ai déjà trouvé plein une fois, du coup je suis sûr que je vais en trouver plein ici !" lance-t-elle en sautillant dans l'eau.

Avec Mirella, sa grand-mère, elles viennent se promener sur la plage presque tous les jours. "J'en profite, on ne sait pas de quoi demain sera fait.. regardez comme c'est beau", dit-elle ! "C'est magnifique, le paysage, le ciel, tout est très beau", confirme Catherine, venue elle aussi se promener avec ses petites filles.

Tous les promeneurs ont soif de grand air. "A Paris, on voit que des immeubles, très peu de verdures", explique Nathalie, en vacances quelques jours sur la côte. "Ce vent et cette fraîcheur, ça fait du bien !"

Tomber le masque

A côté des pécheurs amateurs, des promeneurs, il y a aussi des kite-surfeurs. Fabien profite d'une mer agitée et d'un vent dans la bonne direction : "Les conditions sont parfaites, c'est fabuleux !" Pour affronter le froid, il faut tout de même bien s'équiper. "On a des bonnes chaussures de randonnées, une bonne doudoune pour ma fille, un manteau pas assez chaud pour moi a priori", rigole Benjamin, venu de Paris.

Bonnets, gants et capuches sont aussi de la partie. Mais le masque, lui, est souvent dans la poche. "On doit déjà le porter à la maison, pendant les repas de famille... Ici sur la plage, on en profite pour respirer", avoue Camille. L'air de la mer fait toujours autant de bien, et peut-être encore plus en ce moment.