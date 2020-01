La blancoise Elinor ne convainc pas le jury de the Voire mais séduit les internautes

Le Blanc, Communauté de communes Brenne - Val de Creuse, France

Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'Elinor aura fait une présentation originale et remarquée. La jeune Blancoise de 36 ans est monté sur scène face aux quatre jurés de l'émission The Voire avec l'ambition de surprendre. Face aux fauteuils retournés de Lara Fabian, Amel Bent, Marc Lavoine et Julien Clerc, elle entonne "La Parisienne" dans une version presque burlesque, originale et emportée. Si cela n'a pas suffit à faire se retourner les jurés, Elinor a séduit les internautes qui saluent son talent sur les réseaux sociaux et regrettent son elimination dès les auditions à l'aveugle.