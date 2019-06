"La Balzac" ou marche de 26 km entre Tours et Saché se déroule ce dimanche

Dans le cadre du 220 ème anniversaire de Balzac, une course et une marche à pied est organisé ce dimanche entre Saché et Tours. L'occasion de découvrir de manière différente les lieux de l'écrivain tourangeau.

Indre-et-Loire, France

Dans le cadre du 220 ème anniversaire de la naissance d'Honoré de Balzac, une marche et une course à pied de 26 km est organisée dimanche 23 juin entre Tours et Saché. Le départ s'effectuera depuis l’Île Balzac à Tours à 7h30 pour les marcheurs, et à 9h30 pour les coureurs. L'arrivée est prévue au musée Balzac de Saché à partir de 10h30. Les participants passeront par des lieux emblématiques de l'auteur tourangeau comme le domaine de Candé, le moulin et le viaduc de Monts ou encore la Vallée de l'Indre qui inspira longuement Balzac dans "Le Lys dans la Vallée.

La manifestation est organisée par Yosi Goasdoué, champion de France 2015 du semi-marathon, et Virgnie Pétrus, ex-présentatrice des sports à TV Tours.

Les inscriptions s'effectuent en ligne sur le lien suivant : https://protiming\.fr/Runnings/detail/5141

Le retrait des dossards s'effectuera :

Le vendredi 21 juin 2019 à Saché, soit au musée de Saché (10h/17h) soit au Bar Le Balzac (17h/19h)

Le samedi 22 juin 2019 à Tours - à l'Hôtel Gouin de 9h à 12h et à la Préfecture de 14h à 19h

Le dimanche 23 juin à Tours, au départ sur l'île Balzac de 7h à 8h

Il n'y aura pas d'inscriptions le jour de la course. un car peut ramener les participants à Tours depuis Saché.