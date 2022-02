Réouverture des discothèques : la bamboche, c'est ce soir au Trianon club

Du gel hydroalcoolique à l'entrée de la discothèques et dans les sanitaires, mais "on a la chance que le masque n'est pas obligatoire", Guy Morel attend avec impatience l’ouverture des portes ce vendredi à minuit pour la première soirée de l'année. Il faudra tout de même montrer patte blanche, pass vaccinal et pièce d'identité pour espérer se trémousser sur la piste et plus si affinités.

Remettre en route une entreprise, c'est une longue liste de vérifications : "Remettre tous les frigos en route, voir si tout marche bien, quand on a rouvert la dernière fois, on avait deux frigos en panne, le système de chauffage climatisation n'a jamais voulu redémarrer, j'ai réparé la machine à glaçons moi-même" explique Guy Morel. Lors de la dernière fermeture contrainte, il a dû jeter l'équivalent de 4000 euros de jus de fruits, des jus conditionnés en poche sous vide à diluer avec de l'eau, "si ça avait été des canettes, on aurait pu les donner à des étudiants ou à des associations" se désole-t-il.

Nouveauté au Trianon club, des prises pour recharger les voitures électriques © Radio France - Laurent Philippot

Tout est prêt pour la fête

La pandémie a changé les habitudes d'achat du propriétaire. Pour les boissons par exemple, "avant j'achetais pour le mois, aujourd'hui, vu la conjoncture, on ne peut plus de permettre d'avoir autant d'argent d'alcool immobilisé, je fais les courses toutes les semaines" avance Guy Morel.

Guy Morel fait attention aux dépenses car il n'a toujours pas reçu les aides de l’État Copier

Pour la musique, le patron veut satisfaire aussi bien les jeunes de 18 ans que les trentenaires ou les quadragénaires, "des années 80 jusqu'aux musiques actuelles, un peu de R'n'B, un peu de rap, disco, on passe vraiment de tout", mais nourrit un regret :

Il n'y a plus de slows en boîte. Je trouve ça dommage. C'est peut-être la fierté d'avoir peur de prendre un râteau, mais tout le monde en a pris - Guy Morel

Sur la piste, une douche dont le DJ actionne l'eau au hasard dans la soirée. "Même l'hiver il ya des gens et pourtant l'eau est froide" explique Guy Morel © Radio France - Laurent Philippot

Le club peut accueillir 250 personnes et Guy Morel s'attend à faire le plein, surtout samedi, car il a invité des "gens de la téléréalité et des Tik Tokeurs".

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Ouverture des portes ce vendredi à 23h55 et fermeture à 7h00 du matin et oui, il y a des clients qui restent jusqu'au bout : "On est obligé d'allumer la lumière et d'éteindre la musique, autrement il y a des gens qui resteraient jusqu'à pas d'heure" sourit Guy Morel mais il n'y aura pas Les lacs du Connemara de Michel Sardou pour se dire au revoir.