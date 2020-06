Déconfinement : la Bambouseraie d'Anduze rouvre au public

Plus de 1000 variétés de bambous et de plantes

C'est l'un des plus beaux jardins de France : la Bambouseraie d'Anduze rouvre à son tour ce jeudi 4 juin à partir de 9h30. Plus de 1.000 variétés de bambous et de plantes sont à découvrir. Un dispositif sanitaire est mis en place dans le cadre de la lutte contre le COVID-19.

L'achat du billet d'entrée sur la billetterie en ligne est à privilégier,

Le port du masque est obligatoire tout au long de la visite,

Du gel hydroalcoolique est mis à disposition sur l'espace d'accueil,

La distance de 1 mètre avec les autres visiteurs est à respecter,

Le personnel est équipé de masques et les comptoirs d'accueil de parois en plexiglas.

Afin de limiter les regroupements, les visites guidées ne peuvent pas être proposées. La jardinerie qui propose un choix varié de plantes printanières, de bambous, érables et agrumes est ouverte en accès libre. Le "bambousnack", quant à lui, ne rouvre pas dans l'immédiat.

La Bambouseraie est ouverte tous les jours de 9h30 à 19h.