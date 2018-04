Créée en 1998, la Band'a LEO compte aujourd'hui une centaine de membres, une cinquantaine d'adultes et une cinquantaine de jeunes. Leur passion, la musique... et aussi la fête. La formation a touché la consécration l'an passé au festival de bandas de Condom (Gers) en étant sacrée championne de France et en remportant la palme européenne.

Jusqu'en Chine

La Band'a LEO se démultiplie tout au long de l'année. "On joue plus souvent qu'il n'y a de week-ends dans l'année", explique Stéphane Garcia. D'autant que la troupe composée uniquement d'amateurs s'octroie chaque année un peu de vacances pendant l'été. A Bordeaux et en Gironde, la banda accompagne la plupart des grandes manifestations. De Bordeaux Fête le Vin à la Foire Internationale de Bordeaux et du Salon de l'Agriculture à Bordeaux So Good. Côté rugby, elle est bien sûr la banda officielle de l'Union Bordeaux-Bègles. "Nous animions déjà les matches du CABBG et du Stade Bordelais avant la fusion", rappelle Stéphane Garcia.

La Band'a LEO a également vécu quelques aventures à l'étranger. La plus récente, l'inauguration du bistro-épicerie So France à Singapour en mars. Mais elle est également allée en Chine il y a un an pour animer les Maisons Sud-Ouest de l'AANA (Agence de l'Alimentation de Nouvelle-Aquitaine). Il y a plus longtemps, en 2002 et 2003, elle a également suivi deux éditions du Tour de France cycliste féminin, s'offrant le luxe de jouer en clôture de l'épreuve sur la scène parisienne du Lido.

Et puis il y a cette collaboration avec le chanteur béarnais Nadau. La Band'a LEO l'a accompagné sur la scène du théâtre Fémina à Bordeaux l'an passé. Ils seront de nouveau réunis les 14 et 15 avril à Léognan pour deux concerts anniversaires de la Band'a LEO, deux rendez-vous qui affichent déjà complet. En attendant une possible participation au concert de Nadau à la Bordeaux Métropole Arena en 2019.

Le programme de l'anniversaire :

Lundi 9 avril : vernissage de l'exposition de photos, d'affiches et de tenues retraçant les vingt ans de la Band'a LEO.

Mardi 10 avril : participation à la web radio associative de Léognan.

Mercredi 11 avril : concert d'ensembles (flûtes, clarinettes, saxos, trompettes, cuivres) en l'église de Léognan.

Jeudi 12 avril : remise de la médaille de la ville de Léognan.

Vendredi 13 avril : grand concert des 20 ans aux Halles de Gascogne à Léognan.

Samedi 14 avril (21h) et dimanche 15 avril (16h) : concert de Nadau avec la Band'a LEO (complet).