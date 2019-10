La bande dessinée à l'honneur au festival de Château-Gontier tout ce week-end

Le festival de la bande dessinée à Château-Gontier fête ses 10 ans ce week-end du 5 et 6 octobre. Plus de 70 auteurs sont en dédicaces au pôle culturel des Ursulines et il y a également des expositions, des libraires ou encore, des bouquinistes.

Château-Gontier, France

et to Le festival de la bande dessinée à Château-Gontier est un rendez-vous à ne manquer pour tous les amateurs. C'est tout ce week-end du 5 et 6 octobre, jusqu'à ce dimanche, 19 heures au pôle culturel des Ursulines.

Plus de 70 auteurs de BD historiques, de science-fiction, d'humour, etc. sont présents. Les auteurs, en dédicaces, prennent le temps d'échanger avec leurs lecteurs. C'est le cas de Philippe Larbier par exemple, auteur de "Les Petits Mythos", une BD sur les héros de la mythologie grecque mais avec des héros turbulents et très drôles.

L'invité d'honneur cette année, c'est Julien Neel, l'illustrateur de la BD "Lou !". L'histoire d'une adolescente au collège, avec sa maman et son chat et qui a d'ailleurs été adaptée en dessin animé à la télévision.

De "Conan" à "Nabuchodinosaure"

A Château-Gontier, vous verrez même les auteurs d'une bande dessinée sur notre département. "_Microclimat, pluie de gags en Mayenne_. Les aventures de trois Parigots à la campagne", c'est ce qui est écrit sur la couverture. Dominique Rocher et sa famille sont en fait revenus en Mayenne après avoir vécus à Paris et cela l'a beaucoup inspiré.

Dominique Rocher en pleine séance de dédicaces pour une lectrice mayennaise. © Radio France - Aurore Richard

L'une des anecdotes qu'il a dessinées dans son album : "J'achète une tablette en Mayenne et au bout de deux jours, elle ne marche plus. Evidemment, on avait paumé la facture. En région parisienne, dans ce cas-là, c'est foutu. On retourne quand même au magasin, et le mec dit : "Aucun problème ! On vous connaît, vous êtes le neveu de machin... On vous la change". On est tombé de l'armoire, là tout était dans la confiance alors qu'en région parisienne, tout est dans la méfiance".

Les auteurs sont en dédicaces dès 15 heures ce dimanche mais le festival ouvre ses portes dès 10 heures. Expositions, libraires et bouquinistes vous attendent au pôle culturel des Ursulines de Château-Gontier et l'entrée est gratuite.