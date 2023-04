La bande dessinée à l'honneur pendant trois jours à Nîmes

Le Festival de la BD revient à Nîmes en ce mois de mai 2023. Ce rendez-vous a lieu sur l’Esplanade Charles-de-Gaulle. Plus de 40 auteurs et dessinateurs sont réunis pour des "débats, expositions, ateliers, battles, performances et concert". Pour l'occasion, un grand village de tentes sera entièrement dédié au 9e art, du vendredi 12 au dimanche 14 mai inclus.

Fenech signe l’affiche du Festival

Philippe Fenech, né en 1976 à Montpellier, réalise des illustrations pour Disney Presse. On le retrouve dans les revues Le journal de Mickey, Mickey Parade ou encore Super Picsou géant. À partir de 2004, il consacre une bonne partie de son temps à la Bande dessinée : Tuff et Koala, Anatole et compagnie, L’Empire des Mecchas, Leo Passion rugby, Un héros presque parfait et Ulysse ! En 2012, il devient le dessinateur de la série Mes Cop’s (14 tomes à ce jour).

Parmi les auteurs attendus :

Mario ALBERTI, Monte-Cristo (Comix Buro) – ARÉ, Cizo (Kennes) – ASEYN, Bolchoï Arena (Delcourt) – Bruno BESSADI, L’Ogre Lion (Drakoo) – Matthieu BLANCHIN – Comment je ne suis pas devenu salaud (Futuropolis) – Serena BLASCO, Arcana (Drakoo) – Jean-Paul BORDIER, Nains (Soleil) – Gaëtan BRIZZI, L’enfer de Dante (Daniel Maghen) – Camille K., Ratures indélébiles (Jungle) – Frédéric CARTIER-LANGE, Modestine raconte Stevenson en Cévennes (Alcide jeunesse) – Christophe CAZENOVE, Les petits Mythos (Bamboo) – Jean-Luc CORNETTE, Kristina. La reine-garçon (Futuropolis) – Brisse COSSU, Frnck (Dupuis) – Edouard COUR, Rev (Glénat) – Vincenzo CUCCA, Colonisation (Glénat) – Emmanuel DESPUJOL, Side Show (Soleil) – Denis FALQUE, Rectificando (Glénat) – Philippe FENECH, Idéfix et les irréductibles (Editions Albert René) – Charline FORNS, La sentinelle du Petit Peuple (Dupuis) – GOROGLIN, Molang (Dupuis) – Pierre-Denis GOUX, Elfes (Soleil) – Daphné & Julie GUILLOT, S’il suffisait qu’oin s’aime (Steinkis) – Patrick HITTE, Le Betty Bar (Paquet) – André HOUOT & Jocelyne CHARRANCE, Asile ! (Glénat) – JENNY, Les Légendaires Résistance (Delcourt) – Sandrine KAO, Le fil (Nathan BD) – Richard MARAZANO, Les trois fantômes de Tesla (Le Lombard) – Paul MARCEL, Toutankhamon. L’odyssée d’Howard Carter (Les Arènes BD – Prix Annie Peysson 2023 de la BD Antiquisante) – Alessandra MARSILI, Louise et Ballerine (Jungle) – MATTEO, Vénus à son miroir (Futuropolis) – Christian MAUCLER, Simenon. Le roman d’une vie (Philéas) – Jordan MECHNER, Replay. Mémoire d’une famille (Delcourt) – MEZZO & J.M. DUPONT, Kiss the Sky. Jimi Hendrix 1942-1970 (Glénat) – Emmanuel NHIEU, Furious Jumper (Soleil) – Robert PAQUET, André Maginot. Un homme au dessus du lot (Editions du Signe) – Fabrizio PETROSSI, Picsou. Le dragon de Glasgow (Glénat) – Alice PICARD, Les Mythics (Delcourt) – Pierre PLACE, Jim Bradger (Glénat/Fayard) – Didier POLI, Les Âges perdus (Dargaud) – Jean-Charles POUPARD, Orcs & Gobelins (Soleil) – Théa ROJZMAN, Billie Bang Bang (Le Lombard) – Nicolas SIGNARBIEUX, Plastok (Glénat) – Emmanuel SUAREZ, L’incroyable expédition de Corentin Tréguier au Congo (Nathan BD).

Infos pratiques

Entrée libre

Lieu : Esplanade Charles de Gaulle

Horaires d’ouverture : vendredi 12 de 14h à 19h - samedi 13 et dimanche 14 de 10h à 19h

Stationnement : Parking des Arènes, Indigo Arènes

Programme complet sur : www.nimes.fr et www.festivalbdnimes.com