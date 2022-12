La bande-dessinée "Le monde sans fin" en tête des livres les plus vendus en France en 2022

C'est une bande-dessinée qui arrive en tête des livres les plus vendus en 2022. "Le monde sans fin" du spécialiste de climat et de l'énergie Jean-Marc Jancovici et du dessinateur Christophe Blain selon les chiffres de GFK-Livres Hebdo parus mercredi.