La Barbichette Cup à la Villette, ça ne rigole pas !

La première édition de la "Barbichette Cup" se déroulait à la Villette ce samedi. Un championnat du fameux jeu qui consiste à se tenir par le menton et surtout à ne pas rigoler ! Un tournoi ouvert aux parents et aux enfants, qui ne se prend surtout pas au sérieux.

"Le premier de nous deux qui rira... perdra la... com-pète !" Pas de tapette autorisée dans cette Barbichette Cup. Le tournoi organisé par la chaîne de dessins animés Boomerang, samedi à la Villette, se voulait sans violence et familial.

16 équipes s'affrontaient dans des duels acharnés où le moindre rictus est éliminatoire. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, les adultes n'ont ici pas l'avantage "J'ai perdu contre une fillette, explique Nicolas. Quand on est adulte, on a plus trop l'habitude de voir des grimaces, donc on est facilement déstabilisé."

Le secret : travailler ses grimaces

La grimace, c'est l'atout majeur de la vainqueur de cette édition, Leyna, 8 ans et donc championne de Barbichette : "J'ai bien tiré la langue, levé les yeux... Faut faire n'importe quoi avec sa bouche ou ses yeux."

Leyna et sa maman repartent avec un aller-retour pour un séjour à Madrid. De quoi passer l'envie d'interdire à ses enfants de faire des grimaces.