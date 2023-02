La barge Nantilus part se refaire une beauté à Saint-Nazaire

Le départ était donné à 1h du matin vendredi 17 février. La barge Nantilus remonte la Loire, tractée par deux remorqueurs : un à l'avant, un à l'arrière. En effet, bien qu'il flotte sur l'eau, le Nantilus n'est pas un bateau : il n'a pas de moteur, pas de gouvernail. Il faut donc tracter ce monstre marin de 60 mètres de long, 17 mètres de large et 10 mètres de haut. Une opération délicate : le départ était donné vers 1h du matin et " il n'arrivera pas avant 10 h du matin aux abords de Saint Nazaire" assure Flore Rafflegeau, superintendante du Nautilus, qui supervise les travaux de rénovation. Elle ajoute que le Nantilus a des pans coupés devant et derrière, il n'est pas rectangle mais en forme de losange, ce qui rend la tâche plus difficile pour les remorqueurs.

L'équipe s'active depuis une semaine

Depuis une semaine, une équipe s'active pour déménager l'équipement des trois exploitants (il a fallut vider le mobilier et le matériel) et préparer le départ. Les bittes d'amarrages ont été renforcées. Mercredi 15 février, les passerelles d'accès ont été retirées.

Direction Saint-Nazaire

Direction donc le port qui l'a vu naître il y a un peu plus de dix ans. Le Nantilus sera amarré à côté du Belem. "L'idée, c'est de lui refaire une beauté" résume Flore Rafflegeau : la coque sera lavée, décapée, repeinte, les systèmes d'évacuations et les pompes seront vérifiés... Cette révision est obligatoire, tous les dix ans.

Retour au mois d'avril

Le séjour nazairien durera huit semaines, et la barge devrait être de retour à Nantes pour la fin du mois d'avril.