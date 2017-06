Envie de profiter de la baignade et du sable fin ? La base nautique de Colmar-Houssen ouvre ses portes ce samedi après-midi. Toutefois, il faudra peut-être passer entre les gouttes, puisqu'on annonce des orages sur les Haut-Rhin. La saison 2017 se termine le 31 août.

Sable fin, baignade, la base nautique de Colmar-Houssen ouvre ses portes ce samedi après-midi. Les habitués pourront profiter de l'eau et de nombreuses activités, jusqu'au 31 août. Parmi les activités : deux terrains de beach volley, un terrain de beach soccer, un terrain de pétanque et un espace jeux pour les enfants de 2 à 6 ans.

Pendant le mois de juin, la base nautique est ouverte tous les jours de 13 heures à 19 heures. Et du samedi 1er juillet au 31 août : les lundi, mercredi, jeudi, samedi et dimanche de 10 heures à 19 heures et les mardi et vendredi de 10 heures à 20 heures.

C'est la mer à Colmar ! On a vue sur les Vosges et du sable fin " : Jean-Marc Maenner, le directeur de la base nautique de Colmar-Houssen

Le sable fin est renouvelé chaque année. "Il est arrivé il y a quelques jours, on a installé près de 400 mètres cubes sur la plage de 350 mètres de long. Cette année, parmi les nouveautés : des cendriers géants pour ne plus trouver les mégots dans le sable, il y a aussi une grosse horloge, avec la température de l'air et de l'eau", souligne Christian Maenner, le directeur de la base nautique de Houssen-Colmar.

Le poste de secours de la base nautique © Radio France - Clément Lacaton

Des maitres-nageurs pour surveiller la baignade

Au mois de juin, ce sont cinq maitres-nageurs qui sont mobilisés pour surveiller la baignade. Ce nombre passe à neuf en période estivale.

Toutefois, pour ce week-end de pentecôte, vous devez passer entre les gouttes, si vous venez à la base nautique de Colmar-Houssen, des orages qui sont annoncés. Vous pouvez tout de même en profiter jusqu'au 31 août !