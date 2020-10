La basilique du Sacré-Cœur bientôt reconnue comme monument historique

Alors que le Louvre et la cathédrale Notre-Dame de Paris sont entrés au classement en 1889 et 1862, le Sacré-Cœur a été oublié. Erreur réparée, près d'un siècle après la fin de sa construction, la basilique va enfin être classée comme un monument historique.

Monument emblématique de la ville de Paris, la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre va enfin être classée comme monument historique ! La basilique va ainsi rejoindre les 44 000 bâtiments classés depuis la création de la commission en 1837, dont la cathédrale Notre-Dame en 1862 ou le Louvre en 1889.

La basilique accueille 10 millions de visiteurs par an, ce qui fait d'elle le second monument le plus visité à Paris, après Notre-Dame. Mais alors, pourquoi le Sacré Cœur n'était-il pas reconnu comme monument historique ? Selon Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, il y a eu d'une part "une mauvaise lecture de l'histoire et d'autre part, un mépris des bâtiments du XIXème siècle" ce qui a eu pour effet de retarder la proposition de classement malgré le symbole que représente le Sacré-Cœur à travers le monde. Son classement est une sorte de réhabilitation, "une erreur qu'on répare" pour le père Stéphane Esclef, recteur de la basilique.

Un classement qui implique des contraintes plus importantes

Quelque soit les travaux de réparation intérieure ou d’aménagement à faire, le père Stéphane Esclef devra désormais demander l'accord de la DRAC (Direction régionale des affaires culturelles) et faire appel à un architecte spécialisé dans la restauration des monuments historiques. "C'est un processus à intégrer, il y a des contraintes, certes, mais c'est pour le bien de l'édifice. Il faut penser à l'avenir. Avec ce classement, le Sacré-Cœur sera protégé.", explique-t-il.

Mais ce classement permettra aussi de bénéficier de subventions octroyées par le ministère de la Culture pour rénover ou réparer la basilique. Même si, pour l'instant, Karen Taïeb, adjointe à la mairie de Paris, en charge du patrimoine l'assure, le bâtiment est en très bon état.

Le dossier est désormais dans les mains du préfet de région, Marc Guillaume, qui doit valider ce vœu de classement. Après quoi, la ministre de la Culture pourra l'officialiser via un arrêté. Mardi 13 octobre, la DRAC a également demandé à ce que le Monument à la République soit classée.