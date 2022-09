La basilique Saint-Sernin à Toulouse se refait une beauté, c'est parti pour un an de travaux

Vous avez peut-être remarqué l'immense échafaudage installé sur la grande entrée de la basilique Saint-Sernin à Toulouse. Des travaux de rénovation doivent démarrer en septembre jusqu'à juillet 2023. Il s'agit de la 2e phase du chantier, après une première phase dédiée à la piétonisation de la place ainsi qu'aux travaux d'étanchéité et de restauration des peintures intérieures pour un coût de 15 millions.

Cette fois, la mairie engage près de 2 millions d'euros. Ce chantier imposant a demandé plusieurs semaines de préparation pour un lifting nécessaire et attendu. Souvenez-vous, déjà lors de la première phase des travaux, qui a conduit à la piétonisation de la place, une grande bâche protégeait déjà le massif occidental, c'est comme ça qu'on appelle l'entrée face au musée Saint-Raymond.

Ces travaux étaient devenus indispensables, détaille Francis Grass, l'adjoint en charge de la culture.

"Depuis des années, il y avait besoin de faire cette restauration. D'ailleurs, il suffit de regarder, de lever les yeux et on voit à quel point certaines parties sont en mauvais état. On a besoin d'une installation technique spectaculaire avec des protections parapluie au sommet. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a l'esthétique, mais il y a aussi la conservation d'un monument, parce qu'un monument comme ça, c'est un monument absolument phénoménal. C'est un des joyaux de Toulouse, mais il se dégrade avec le temps, et tout le temps."

Un concours pour remplacer la rosace

A l'extérieur, beaucoup de briques, de pierres et de statues sont dégradées. A l'intérieur, il faut revoir la charpente, la couverture. L'orgue doit être protégé. Une rénovation pour assurer une bonne conservation de la basilique construite entre le 11e et le 13e siècle. C'est aujourd'hui le monument le plus visité de Toulouse (près d'un million de personnes par an) et il restera ouvert pendant toute la durée des travaux.

La mairie de Toulouse va aussi lancer un concours pour remplacer la rosace sur la façade de la grande entrée de la basilique Saint-Sernin, et entend profiter du chantier pour améliorer la visite de l'édifice et proposer des nouveautés.