Castillon-la-Bataille, France

La Bataille de Castillon devrait bien avoir lieu cette année ! On pensait la reconstitution historique menacée par un décret du ministère de la culture. Le texte, signé le 25 janvier dernier, stipule que les spectacles à but lucratif ne doivent plus faire appel indéfiniment à des bénévoles. Mais le spectacle girondin ne rentre pas dans ce cadre là car il est organisé par une association de type Loi 1901.

La bonne nouvelle est venue du député du libournais ce lundi après-midi. Florent Boudié s'est entretenu avec le cabinet de la ministre de la culture. Selon lui la bataille de Castillon n'a rien à craindre. Elle pourra bien proposer cet été autant de représentations qu'elle le souhaite avec ses 450 bénévoles.

La Bataille de Castillon rentre dans le cadre de la pratique amateur

- Florent Boudié, député de la Gironde

Serge Ruaud, le président de l'association Castillon 1453 attend quand même que le ministère lui confirme cela par écrit mais il est rassuré. Le vent de panique qui a soufflé sur les spectacles en plein-air est parti de Vendée après qu'un certain Philippe de Villiers ait annoncé la mort du Puy du Fou. Là encore, après vérifications, il s'est avéré que le décret ne concernait pas le spectacle vendéen.