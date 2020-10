La Baule : pas d'animations d'Halloween sur la voie publique à cause du coronavirus

Les parades et le marché nocturne prévus pour Halloween les 30 et 31 octobre à la Baule sont annulés à la demande de la préfecture de Loire-Atlantique. En raison de la progression de l'épidémie de coronavirus, les rassemblements de plus de six personnes sur la voie publique sont désormais interdits