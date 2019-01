Deux-Sèvres : La BD des enfants de Saint-Aubin-de-Baubigné à Angoulême

Saint-Aubin de Baubigné, Mauléon, France

C'est le début du festival de la bande dessinée d'Angoulême ce jeudi. 46e édition de l’événement. 1500 auteurs présents. Au programme : des dédicaces, des spectacles, des expositions. L'une de ces expos s'intitule "12 monuments historiques de Nouvelle-Aquitaine en bande dessinée". Et on peut y voir une production d'une école du nord Deux-Sèvres. 55 élèves de l'école Sainte-Luce de Saint-Aubin-de-Baubigné, près de Mauléon, ont participé à la création d'une BD sur les Rochers des vaux avec l'auteur Thomas Dupuis de la maison d'édition poitevine Flblb.

Ces rochers découverts en 1876 à Saint-Aubin-de-Baubigné et classés monument historique en 1982 restent encore un mystère. L’endroit est unique en France par le type de dessins et aussi parce qu’il n’existe pas d’autres exemples de gravures rupestres sur granit.

Mais qui a gravé les rochers des Vaux ?

Thomas Dupuis est venu à deux reprises dans l'école. "Les enfants ont écrit des textes donc ils ont imaginé des hypothèses sur l'existence de ces rochers et il les ont illustré. Certains ont imaginé des histoires d'aliens, de familles anciennes, de tribus", raconte Linda Burot, enseignante à l'école Sainte-Luce. Le résultat final donne "Les Spécialistes", deux planches sur lesquels on retrouve les idées et les dessins des enfants.

La bande dessinée des enfants de l'école Sainte-Luce de Saint-Aubin de Baubigné est à voir sur les grilles de la cathédrale d'Angoulême jusqu'au 25 février.