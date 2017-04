La BD limougeaude Les Légendaires débarque sur TF1 dimanche matin

Créée par le dessinateur limougeaud Patrick Sobral, la BD Les Légendaires débarque sur nos écrans ce dimanche matin. 26 épisodes de 26 minutes au programme.

Plus de cinq millions d'exemplaires vendus, 19 tomes. La BD Les Légendaires est un véritable carton dans la littérature jeunesse. A tel point que TF1 a sauté sur l'occasion. "Tout a commencé il y a six ans. On m'a contacté pour faire un animé des Légendaires. Très rapidement, TF1 s'est proposé pour financer la série", explique Patrick Sobral. Les légendaires, "Le réveil de Kilimanchu" débarque ce dimanche à 9h35.

"Pas mal de différences avec la bande dessinée"

"La série animée sera adressée à un public plus jeune. Il y aura pas mal de différences avec la bande dessinée. Les histoires ne seront pas celles de la BD. TF1 voulait que ce soit regardable à partir de sept ans. Comme dans mes BD c'est parfois un peu sombre et violent, on s'est dirigé vers une série plus dans l'humour et l'aventure," ajoute Patrick Sobral. "Ce qui m'a fait bizarre, c'était de voir les personnages parler, interagir entre eux. J'avais le sentiment que mes personnages ne m'appartenaient plus mais j'ai vraiment hâte que cette aventure commence enfin." Rendez-vous donc à 9h35 pour suivre les aventures des Légendaires, nés à Limoges.