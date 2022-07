148 dessins de l'expédition de Champollion en Egypte en 1828 : la belle acquisition du musée de Vif

Acquisition exceptionnelle pour le musée Champollion de Vif : 3 carnets de 148 dessins et croquis réalisés au crayon à papier et à la mine de plomb, par le dessinateur toscan Salvatore Chérubini, lors de l'expédition égyptienne de Champollion, durant 18 mois entre 1828 et 1829.

Alors que l'on célèbre cette année le bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes par Jean-François Champollion, le musée Champollion, situé à Vif, près de Grenoble, dans la propriété familiale du célèbre et génial dauphinois, vient d'acquérir 3 carnets de 148 dessins et croquis, réalisés au crayon à papier et à la mine de plomb, par le dessinateur toscan Salvatore Cherubini, lors de l'expédition égyptienne de Champollion, qui dura18 mois, entre 1828 et 1829.

Des dessins pleins de vie

Animaux, paysages, monuments, portraits d'autochtones et de membres de l'expédition, les dessins de l'artiste italien, fils du compositeur du même nom, sont des instantanés de vie, très réalistes et pleins de finesse, de précision aussi : détail d'une coiffe ou d'un vêtement, d'un bijou, d'un regard plein de vie. En quelques traits, tel village près du Nil est esquissé, avec ses minarets, ses coupoles. Cherubini a dessiné aussi le bateau de l'expédition, un dahabieh, une embarcation égyptienne traditionnelle, qui transportait les 14 membres de l'expédition, le matériel, la nourriture.

Portrait d'une femme avec des pastèques © Radio France - Véronique Pueyo

Cherubini travaillait le soir, comme pour se détendre après une journée de travail harassante, passée à recopier des textes sur des monuments antiques, des temples, des bas-reliefs. Les dessins sont presque tous datés et légendés. Il croquait une scène de la vie quotidienne égyptienne, rapidement, sur le vif, lors d'une escale, d'une visite sur un marché. On découvre une chanteuse, une femme qui fume la pipe, un bel arbre, des chevaux harnachés. La conservatrice manipule les carnets avec délicatesse, les mains gantées, car ces pièces sont fragiles.

Acquis à Drouot pour 23 400 euros

Ces trois carnets sont issus d'une collection privée, appartenant à un Français et identifiés par un égyptologue dans les années 1980. Le Département les a acquis lors d'une vente publique à l'Hôtel Drouot de Paris, en juin dernier, pour 23 400 euros, grâce à la procédure spéciale dite de préemption, un droit accordé par l'Etat qui permet à une institution de se substituer au dernier enchérisseur.

Le seul portrait de Jean-François Champollion, en Egypte

Catherine Dugand, conservatrice du musée Champollion, s'attarde sur le portrait réalisé par Cherubini de Jean-François Champollion : "Nous avons là, le seul portrait attesté de Champollion, en Egypte. Il se trouve à Médinet Habou. Nous sommes en 1829. Champollion est vêtu à l'orientale, portant sur la tête un tarbouche et sur les épaules, une chéchia, sorte de grand manteau. Il s'est laissé pousser la barbe et la moustache. Comme il a le teint mat et qu'il parle parfaitement l'arabe, on le prend pour un égyptien. Il s'est vraiment fondu dans la population. Cela traduit son immersion dans une culture, un pays qu'il a tant aimés."

Portrait de Jean-François Champollion, par Cherubini, lors de son expédition en Egypte, sur le Nil © Radio France - Véronique Pueyo

Cette chéchia, ce couvre-chef, on les retrouve d'ailleurs exposés dans le musée ! Ce voyage en Egypte de Champollion était un moment fort car le savant isérois a ainsi pu vérifier sur place que sa méthode de déchiffrement fonctionnait à merveille. Il a ainsi collecté des milliers d'inscriptions pour nourrir ses recherches.

C'était important que ces carnets reviennent ici, en Isère - Jean-Pierre Barbier, président du Conseil départemental.

Jean-Pierre Barbier, président du Département, est sous le charme et ravi de cette acquisition : "C'est important que ces trois carnets reviennent ici, dans la maison de Champollion. Ils sont émouvants. Tous ces personnages ont l'air vivant. On a l'impression que Champollion revient de son expédition et qu'il nous montre ces croquis ! Je veux souligner que le Département est toujours en veille, pour acquérir de tels trésors, que ce soit pour ce musée mais aussi pour le musée dauphinois ou le musée de la Révolution française à Vizille."

Jean-Pierre Barbier, président du Conseil départemental de l'isère, découvrant les dessins de Cherubini © Radio France - Véronique Pueyo

L'objectif de l'équipe du musée, qui fête sa première année d'ouverture, est désormais d'étudier à fond ces trois carnets, pour documenter toujours plus l'expédition de Champollion sur le Nil en 1828 et les faire éditer dans quelques années

Installés officiellement ce lundi 18 juillet, dans une vitrine du musée, les visiteurs peuvent désormais les admirer. Tous les trois mois, une page sera tournée pour découvrir de nouveaux dessins.