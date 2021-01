Insolite : la belle histoire de Romane et du Père Noël à Angoulême

La lettre de Romane avait intrigué le service culturel de la mairie d'Angoulême qui, comme chaque année avait placé, dans la cour de l'hôtel de ville, une grosse boite rouge en guise de "boite aux lettres du Père Noël". Déjà, une jeune fille de 16 ans qui écrit au Père Noël, ce n'est pas si courant, et puis le contenu de la lettre était à la fois poétique et profond, symbolique des préoccupations d'une adolescente d'aujourd'hui. Ce sont des copains de Romane qui lui ont fait savoir que la mairie voulait prendre contact avec elle. Pendant les vacances de Noël, elle a envoyé ses coordonnées.

Le Père Noël a été généreux

Et l'adjoint à la culture a rencontré Romane jeudi après-midi, la couvrant de cadeaux : un roman primé par le Prix de la Ville, un manga, des goodies dans un beau sac aux couleurs d'Angoulême, un joli carnet pour l'inciter à continuer d'écrire, et le disque d'une harpiste puisqu'elle travaille cet instrument au conservatoire, elle voudrait même en faire son métier. Romane n'est plus une inconnue et les rencontres ne font que commencer.