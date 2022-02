La Bernerie-en-Retz : avec les grandes marées, les pêcheurs à pieds se régalent

Les grandes marées ont ravi les pêcheurs à pieds ce mercredi et ce jeudi. Avec un coefficient de 102 et une météo clémente, huîtres et palourdes ont été ramassées en quantité.

Avec un coefficient de marée de 102, les amateurs de pêche à pieds étaient de sortie sur la plage de La Bernerie-en-Retz, ce mercredi 2 février. Ils ont pu ramasser des huîtres et des palourdes en quantité.

Parmi eux, Maurice, habitué de La Bernerie et de son sable riche en coquillages. "La pêche à pieds, c’est toujours agréable. On prend l’air, on ramasse des huîtres et on passe une bonne matinée", se réjouit Maurice. Pour Yves, l’avantage de la pêche à pieds est aussi financier : "Aujourd’hui, la douzaine d’huîtres n’est pas donnée. Au moins ici, on vient les chercher directement à la source et en plus, c’est gratuit !"

À quelques mètres de là, Marie-France, Sylvie, François et Patrick reviennent les bras chargés d’huîtres. "On va déjeuner ensemble et en ouvrir quelques-unes avec un verre de Muscadet, ça fait partie du jeu !", s’amuse François. "Elles sont excellentes, bien iodées, pleines de minéraux, tout ce qu’il faut !", tient à ajouter Sylvie.

Pour Véronique, le repas de midi, ce sera plutôt des palourdes. "Soit on les ouvre et on les mange avec un petit filet de citron, soit on les cuisine avec de la crème et des pâtes ! C’est vraiment un petit régal de la mer ", sourit Véronique.

La pêche à pieds réglementée

Plié en deux sur un rocher et tournevis en main, Yves a lui aussi un seau bien rempli. Il a ramassé trois kilos d’huîtres. Au maximum, c’est cinq kilos par personne. Pour les palourdes, c’est trois kilos. Une réglementation comprise et parfois même encouragée par les pêcheurs. "Trois kilos, c’est largement suffisant pour une seule personne ! Et quand c’est trop petit, on remet à l’eau, c’est pas compliqué", estime Véronique, qui gratte le sol à la recherche de palourdes.

Pour Patrick, l’enjeu est important. "On n’a pas envie de se faire contrôler par la gendarmerie maritime mais surtout il faut protéger la mer", explique-t-il. "Et l’été, quand les touristes sont là et qu’ils ne sont pas forcément au courant des réglementations, on leur explique que c’est inutile de ramasser les coques qui sont trop petites. Ça ne sert à rien mais surtout, ça détruit tout".

Lolla Sauty