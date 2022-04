La Berrichonne football bientôt basée exclusivement à Châteauroux

La Berrichonne de Châteauroux jouera bientôt "entièrement" à domicile. Il n'aura fallu qu'une vingtaine de mois entre la pose de la première pierre (juillet2020) et une première inauguration du futur siège social et centre de formation de La Berri par son maître d'œuvre et financier Scalis.

"Zéro risque pour la ville"

C'est en effet le bailleur social castelroussin qui a entièrement financé les 3.4 millions d'euros pour la construction de ce vaste bâtiment de 2270 m² situé juste à côté du stade Gaston-Petit. Un investissement qui sera remboursé sur 30 ans par le club berrichons sous la forme d'un bail emphytéotique conclu avec Scalis. Bail au terme duquel la mairie, qui a cédé gracieusement les terrains, en redeviendra propriétaire. Et c'est cet accord entre les 3 partenaires (La Berri, Scalis et la mairie) qui a permis l'émergence de ce projet. un accord gagnant-gagnant estime le maire de Châteauroux Gil Avérous : "C'est un projet essentiel pour le club, mais également pour la Ville, parce que ça nous permettait de réaménager complètement le quartier autour du stade Gaston Petit et de régénérer l'ancien stade d'athlétisme". Le coût élevé du projet n'effraie pas non plus le maire qui assure avoir "tout mis en place pour garantir les intérêts de la Ville comme ceux du club." et de détailler "_si un jour le club venait à être défaillant, la Ville, récupère la propriété et peut le reconvertir très facilement en hô_tel."

Gil Avérous (maire de Châteauroux), Michel Denisot ( pdt de La Berri) et Alain Chevolleau (Dr Gal Scalis) représentant les 3 partenaires du projet ont coupé le ruban ensemble © Radio France - Carl Dechâtre

Un jour à marquer d'une pierre blanche

Du côté de La Berrichonne on est très satisfait. À part peut-être la nostalgie de quitter le centre historique de La Tremblère à Arthon, le club n'a pas grand chose à regretter. L'équipement flambant neuf pourrait faire pâlir d'envie beaucoup de clubs pros estime le président Michel Denisot. Il permettra d'abriter jusqu'à une soixantaine de jeunes joueurs en formation en leur offrant des équipement derniers cris, vestiaires ,neufs, machines de musculation, salles de récupération, cryogénie balnéo. Le nouvel immeuble a aussi l'avantage de regrouper sur un seul et même site l'ensemble des composantes du club : Stade Siège Social et centre de formation offrant un équipement moderne et fonctionnel.

La salle de musculation accueillera les apprentis du centre de formation comme les pros © Radio France - Carl Dechâtre

Le déménagement devrait intervenir à l'issue de la saison, il sera alors temps pour une seconde inauguration, organisée cette fois par La Berrichonne Football.