La Berrichonne Football organise plusieurs après-midis pour faire découvrir la section féminine du club. Elle existe depuis bientôt deux ans et compte désormais 55 licenciées et trois équipes. Le club castelroussin continue de recruter de nouvelles joueuses.

La Berrichonne Football recrute de nouvelles joueuses pour sa section féminine. Plusieurs après-midis découvertes sont organisés depuis fin avril au stade Claude Jamet, à Châteauroux. La section féminine a été relancée il y a deux saisons, après avoir connu plusieurs échecs dus au manque d'effectifs. Aujourd'hui, le club castelroussin compte 55 licenciées, réparties en trois équipes : moins de 11 ans, moins de 19 ans et seniors.

"Le foot est un sport de machos"

Pour le premier après-midi découverte de la saison, treize joueuses ont fait le déplacement. Cinq d'entre elles sont déjà licenciées à la Berrichonne, les autres sont venues découvrir le football. C'est le cas d'Elise, 10 ans, qui s'est inscrite il y a deux ans. "Depuis tout petite, j'aime jouer au foot. J'ai fait un an d'athlétisme pour m’entraîner à aller plus vite, comme mon poste, c'est attaquante", raconte la jeune joueuse, qui porte un maillot rouge floqué du logo de la Berrichonne Football.

Je me suis dit qu'un jour, je pourrais être plus forte qu'un garçon, ce n'est pas eux qui vont me faire peur.

Elise, jeune footballeuse de 10 ans

Elise aimerait devenir footballeuse professionnelle, à l'Olympique Lyonnais, comme Wendie Renard, son idole : "elle est attaquante, c'est mon poste préférée".

Elise (gauche) et Cléa (droite) sont licenciées à la Berrichonne Football depuis deux ans. © Radio France - Maïwenn Bordron

"Pour certaines, contrôler la passe c'était compliqué et aujourd'hui, au bout de deux ans, elles sont sur les plateaux garçons et elles les battent très régulièrement tous les samedis", affirme Julien Bernard, le responsable de la section féminine de la Berrichonne. L'entraîneur reconnaît que le foot reste "un sport de machos". "Pendant un temps, les filles ne pouvaient pas jouer au foot, aujourd'hui on arrive à contrer cela mais on a toujours des gens qui sont contre du foot fait pas femmes. Cela évolue timidement. _On est un petit département donc malheureusement il n'y a pas un vivier important de demoiselles qui sont intéressées"_, explique Julien Bernard. Il espère des répercussions de la "Coupe du monde" au niveau des inscriptions de licenciées au sein du club castelroussin.

La Coupe du monde de foot féminin est organisée en France du 7 juin au 7 juillet.