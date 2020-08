La Berruyère Belle du Berry, chanteuse du groupe Paris Combo, est décédée

C'était la chanteuse du groupe Paris Combo, qui a connu un beau succès dans les années 2000 : Belle du Berry, de son vrai nom Bénédicte Grimault s'est eteinte dans la nuit de lundi à mardi à l'âge de 54 ans. Hospitalisée à l'hôpital parisien du Kremlin Bicêtre, l'artiste a "été emportée de façon subite par un cancer" précise le groupe dans un communiqué transmis à l'AFP par son agent.

Auteure-compositrice, Belle du Berry, née à Bourges en 1966, venait de terminer l'enregistrement d'un nouvel album de Paris Combo. Le groupe s'est produit sur de nombreuses scénes en France et à l'étranger, et notamment aux Etats Unis. Le célèbre magazine américain Billboard avait écrit à propos de Belle du Berry que c'etait "une chanteuse, accordéoniste et auteure extraordinaire". Le groupe s'est fait connaître du grand public en 1999 avec son deuxième album "Living room" qui deviendra disque d'Or avec plus de 500 000 exemplaires vendus.

Après une pause de 5 ans, le groupe Paris Combo s'est reformé en 2011 à l'occasion d'une invitation à se produire au Hollywoo Bowl de Los Anegles, avant de reprendre le chemin de studios et des tournées. (Avec AFP)