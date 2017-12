La tempête Ana ayant fragilisé la façade vitrée du bâtiment et pour des raisons de sécurité, la Bibliothèque centrale est donc exceptionnellement fermée jusqu'au vendredi 15 décembre inclus. Cette mesure devrait permettre d'établir un diagnostic et d'entreprendre d'éventuels travaux.

La ville invite les Tourangeaux à se diriger vers les autres bibliothèques du réseau :  Bibliothèque de la Bergeonnerie : Mercredi : 10h à 12h30 et 14h à 18h30/ Jeudi : Fermé / Vendredi : 13h30 à 18h  Bibliothèque de la Rotonde : Mercredi : 10h à 12h30 et 14h à 18h / Fermé le jeudi et vendredi  Bibliothèque des Rives du Cher : Mercredi : 10h à 12h30 et 14h à 18h30 / Fermé le jeudi Vendredi : 13h30 à 18h  Bibliothèque Paul Carlat (Centre de Vie du Sanitas) : Mercredi : 10h à 12h30 et 14h à 18h30 / Fermé le jeudi / Vendredi : 13h30 à 18h  Médiathèque des Fontaines : Mercredi : 10h-12h30/14h-18h30 / Jeudi : Fermé / Vendredi : 13h30 à 18h30  Médiathèque François Mitterrand : Mercredi : 10h-12h30/14h-18h30 / Jeudi : 9h-12h30 / Vendredi : 13h30 à 18h30