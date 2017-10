La Bibliothèque centrale de Tours teste l'ouverture dominicale

Elle sera ouverte cet après-midi. La municipalité teste l'ouverture dominicale une fois par mois jusqu'en mai, avant d'envisager une généralisation.

Elle n'avait jusqu'ici jamais été ouverte le dimanche. La bibliothèque centrale de Tours, sur les bords de Loire place Anatole France, accueille le public ce dimanche après-midi. Ce sera ainsi un dimanche par mois. La municipalité veut tester ce principe jusque fin mai avant peut être de le généraliser. Une décision qui arrive à point nommé au moment ou l'écrivain et académicien Erik Orsenna s'est vu confier une mission de la part du gouvernement sur la nécessité d'ouvrir plus longtemps les bibliothèques.

La ville de Tours affiche un double objectif. Accueillir les familles et adapter les horaires aux contraintes des usagers. Depuis le début de l'année, 800 personnes fréquentent en moyenne chaque jour la bibliothèque qui s'étend sur 10.000 m2. On en compte un millier le samedi; autant dire que l'ouverture dominicale peut répondre à une demande des bibliophiles.

C'est le jour de la semaine où on a le plus de temps, dont c'est une bonne idée. Venir à la bibliothèque comme on va au cinéma ou au musée, c'est une bonne chose. En hiver c'est sympa.