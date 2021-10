La bibliothèque d'étude et du patrimoine de Toulouse fermée, un morceau de la Coupole s’est détaché

La bibliothèque d'étude et du patrimoine, plus connue sous le nom de bibliothèque du Périgord est fermée jusqu’à nouvel ordre. Une bien mauvaise nouvelle pour les étudiants et les chercheurs qui ont l’habitude de la fréquenter pour leurs études ou leurs travaux de recherche. Des morceaux de la Coupole de ce joyau architectural sont tombés dans la salle d’étude, sans faire de blessés. La bibliothèque est fermée jusqu’à nouvel ordre.

Des éléments de la coupole centrale se sont détachés

"Des éléments de la coupole centrale se sont détachés , mettant en danger la sécurité du public et du personnel. Les services techniques sont à l’œuvre pour sécuriser les espaces" indique le site internet des bibliothèques de Toulouse.

"Nous vous informerons de la date de réouverture dès que possible."

Une prouesse architecturale

La Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine, en charge des collections historiques de la ville donne accès à

"5.000 documents depuis 1945 concernant Toulouse et la région Midi-Pyrénées" et également à "plus de 35.000 livres édités depuis 1990 dans tous les domaines (littérature, arts, sciences humaines et sociales, sciences…)" indique le site internet des Bibliothèques de Toulouse.

Inauguré en octobre 1935, d’une surface de 9.000 m², la bibliothèque Périgord est l’une des plus importantes réalisations en France en matière de bibliothèques dans la période de l’entre deux guerres.

Elle se distingue par une prouesse architecturale : "le corps de bâtiment abritant les collections dispose de magasins autoporteurs. Le poids des livres repose sur des piliers métalliques reliant les six niveaux et supportant les étagères."

La salle de lecture monumentale « d’une hauteur sous plafond de 15m sans un seul pilier est éclairée par d’immenses baies et une magnifique coupole en pavés de verre multicolores » qui est donc aujourd’hui endommagée. La riche des façades, du hall d’entrée et de la salle de lecture, est ornée de fresques du peintre Marc Saint-Saëns.

Une importante rénovation du bâtiment avait eu lieu au début des années 2000, parallèlement à la construction de la Médiathèque José Cabanis.