La bibliothèque multimédia de Guéret sera de nouveau accessible aux lecteurs, à partir de ce jeudi 17 septembre. Depuis le mois de mai, seul un système de drive permettait d'emprunter des livres. Les visiteurs n'étaient plus accueillis dans les locaux à cause de l'épidémie.

La bibliothèque de Guéret rouvre et peut de nouveau accueillir des lecteurs

La bibliothèque multimédia du Grand Guéret rouvre ce jeudi 17 septembre. Vous pourrez emprunter des livres et faire votre choix dans les rayons, en respectant certaines règles sanitaires. Depuis le mois de mai, tout ceci était impossible. Suite à l'épidémie, seul un système de drive permettait aux Guérétois d'emprunter des livres.

Pas plus de 50 personnes en même temps dans la bibliothèque

Pour cette réouverture, un protocole sanitaire a été mis en place. Il ne pourra pas y avoir plus de 50 personnes en même temps dans les locaux (personnel non compris). Votre visite sera limitée à 30 minutes : cela signifie qu'il n'y a pas vraiment de consultation sur place. Vous devrez garder une distance minimale d'un mètre avec les autres visiteurs. Le masque et la désinfection des mains seront obligatoires.

Les horaires

La bibliothèque sera ouverte aux horaires suivants :

Du mardi au vendredi de 14h à 18h,

Le samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Le service de portage à domicile reprendra lui aussi à partir du 17 septembre. Le service de Biblio-drive continuera de fonctionner jusqu'au mois de septembre, pour emprunter des livres, des journaux, des disques et des DVD .

Par ailleurs une exposition proposée dans le cadre des Rencontres de Chaminadour sera visible à la bibliothèque à partir de ce jeudi 17 septembre. Elle s'appelle "Comment lire Virginia Woolf ?". Elle restera en place jusqu'au 15 octobre.