La Bibliothèque du Gand-Guéret met en place un drive pour emprunter des livres

Malgré le début du déconfinement, la Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret ne va pas rouvrir ses portes tout de suite. En revanche, elle propose dorénavant un système pour permettre aux habitués d'emprunter à nouveau des livres, des journaux, des disques et des DVD.

Comment réserver?

Ce biblio-drive est un "service sécurisé de retrait et de dépôt de documents afin d'éviter les contacts", explique le Grand Guéret dans un communiqué. Il faut tout d'abord réserver l'ouvrage qui vous intéresse. Pour cela vous avez le choix entre trois méthodes:

Par téléphone au 05.87.63.00.08 du mardi au vendredi de 10h à 12h

En envoyant sa sélection par mail à conctact@bmi-gueret.fr

Sur le catalogue en ligne : www.bm-grandgueret.fr.

Les documents peuvent ensuite être récupérés entre 14h et 17h du mardi au vendredi et entre 9h et 13h le samedi. Ce service s'adresse à tous les adhérents de la bibliothèque et à tous ceux qui veulent s'inscrire.

Un parcours sécurisé pour récupérer l'ouvrage

Les retraits s’effectuent dans le sas d’entrée du bâtiment. Pour éviter les croisements, le lecteur devra suivre les marquages au sol : un parcours sécurisé est aménagé. Vous devrez porter un masque et apporter votre propre sac.

Lorsque vous rencontrerez le personnel de la bibliothèque il n'y aura aucun contact : vous aurez simplement à donner votre nom pour récupérer le document que vous avez réservé.

Des bacs pour les retours

Lorsque vous rendrez le document, il faudra retourner dans le sas d'entrée de la bibliothèque. Des bacs ont été installés à cette effet.

Une fois rendus, les documents seront mis en quarantaine avant d’être remis en rayon.