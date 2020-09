La bibliothèque multimédia du Grand Guéret rouvre ses portes

Ils étaient nombreux à attendre la réouverture de la bibliothèque multimédia de Guéret. Depuis le confinement, le prêt de livres, magazines ou DVD ne se faisait que via un drive. Depuis ce jeudi 17 septembre, on peut désormais s'y rendre physiquement sous réserve de respecter le protocole sanitaire. Mais l'accès à tous les secteurs n'est pas encore possible.

A l'entrée du bâtiment, le personnel demande aux visiteurs de se laver les mains au gel hydroalcoolique et de porter le masque, covid oblige. Avec la crise sanitaire, le temps accordé dans l'enceinte de la bibliothèque est limité à 30 minutes et pour 50 personnes maximum. Il est également impossible de consulter les œuvres sur place.

Une réouverture très attendue pour les habitués

Pas de quoi entamer la joie de Bernadette. "J'attendais la réouverture avec impatience. C'est vrai qu'on se met une petite pression avec le temps qui défile mais à croire que j'étais inspirée aujourd'hui. J'ai pris 10 revues en à peine 15 minutes. C'est très bien rangé donc on n'a même pas besoin de les toucher pour faire son choix", précise cette habituée.

Julien lui parcourt à vitesse grand V le secteur BD à la recherche d'histoires qui pourraient passionner son petit garçon. "J'étais en manque de bds, de lectures et de médiathèque. On a enfin accès aux bouquins de manière concrète. Cela n'a rien avoir avec un catalogue virtuel. Le côté graphique est quand même important dans le choix de l'oeuvre que l'on veut prendre", précise Julien qui pourra donc emprunter des œuvres pour trois semaines. Les retours sont mis en quarantaine trois jours dans un espace de la bibliothèque avant d'être nettoyer et de retrouver leur place.

Une réouverture progressive

Ce père de famille peut avoir accès aux bds tout comme les secteurs jeunesse, adulte et multimédia de la bibliothèque. Il faudra en revanche attendre le 1 er octobre pour avoir accès à la salle patrimoine et le jeudi des lecteurs, si le contexte sanitaire le permet. Les ateliers d'écriture avec Fabien Bouvier devraient reprendre le 3 octobre tandis que la date de reprise des ciné-rencontres est fixée au 20 octobre. L'auditorium devrait également ouvrir.

"C'est pour l'instant une réouverture progressive en deux phases. Le secteur patrimoine est fermé au public car les collections du patrimoine ne sont consultables que sur place. L'objectif est un retour à la normale car la bibliothèque est par essence un lien de vie, de rencontre, de partage. C'est quand même de cela dont le public et le personnel ont été privés. Et nous sommes très heureux de renouer ce rapport physique à la lecture et aux livres, de façon progressive et avec les mesures sanitaires qui s'imposent", explique Annie-Marie Corchi, le directrice de la bibliothèque multimédia du Grand Guéret.

L'exposition proposée dans le cadre des Rencontres de Chaminadour "Comment lire Virginia Woolf ?" est, elle, visible depuis ce jeudi à la Bibliothèque et ce jusqu'au 15 octobre.

La bibliothèque multimédia de Guéret a également modifié ses horaires. Elle est désormais ouverte du mardi au vendredi, de 14 h à 18 h et le samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h.