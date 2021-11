La Bibliothèque nationale de France va installer une partie de ses collections à Amiens

Il n'y a plus assez de place à Paris. La Bibliothèque nationale de France a donc décidé de transférer une partie de ses archives à Amiens et en profitera pour se moderniser, en créant des "magasins de collections hautement technologiques", permettant la préservation des documents les plus fragiles. Par exemple, les journaux : ce nouveau pôle sera doté d’un conservatoire spécifiquement dédié à la collection de presse de la BnF, qui compte près de 250.000 titres et figure "parmi les plus anciennes et les plus riches au monde", explique l'institution. Elle compte 247 000 titres dont le plus ancien, La Gazette de Théophraste Renaudot, débute en 1631.

Ce déménagement permettra également d’accélérer la numérisation de ces documents souvent fragiles et de faciliter leur consultation. Le nouveau bâtiment, installé donc sur une friche de l'hôpital Nord, coûtera 70 à 90 millions d'euros. Il sera financé en majeure partie par l'État. La BnF recherchait un terrain d'au moins 15.000 m², à trois heures de voiture maximum de Paris ou deux heures en train, à proximité de commerces. La mise en service est prévue au plus tôt en 2027.