La bière à l'honneur ce week-end à Saint-Étienne

Deux manifestations dédiées à la bière dans la Loire La "moisson des brasseurs" à Andrézieux Bouthéon et "Faut que ça brasse", un festival stéphanois de la bière à la Cité du Design

Le secteur brassicole commence à compter sur le territoire. La secteur de Rhône-Alpes compte aujourd'hui plus de 120 micro-brasseries qui produisent des bières artisanales de terroir et le consommateur est de plus en plus sensible à ces productions de proximité.

La brasserie du Pilat à Saint Julien Molin Molette © Radio France - yves renaud

Parmi toutes ces producteurs de bière, la brasserie du Pilat installée à Saint Julien Molin Molette fait figure de précurseur elle existe depuis 2002 . Thomas Skubich a repris la brasserie créée par son père

La brasserie du Pilat emploie aujourd’hui 9 personnes à plein temps et bientôt une dixième

le patron de l'entreprise en pleine livraison hier a Lyon © Radio France - yves renaud

Cette structure familiale crée en 2002 produit aujourd’hui, 35.000 litres de bière par an et mise justement sur son image de proximité produit des bières bio de qualité

Ce week-end deux évènements seront consacrés à la bière à Saint Etienne La "moisson des brasseurs" à Andrézieux Bouthéon et "Faut que ça brasse", un festival stéphanois de la bière à la Cité du design.

A consommer avec modération

Ce vendredi l'invitée de la rédaction à 7 h 50, ce sera Anne-Laure Pelloux, créatrice de la Brasserie de la Loire