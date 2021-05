La billetterie du festival L'Air du Temps 2021 ouvre ce mercredi

L'édition 2021 du festival L'Air du Temps aura bel et bien lieu, du 17 au 20 juin à Lignières. Les organisateurs ont dû jongler avec les contraintes sanitaires. Ils ne connaissaient d'ailleurs toujours pas la jauge autorisée lorsqu'ils en ont dévoilé la programmation. Elle sera finalement de 65%, on restera loin des 5.000 spectateurs accueillis lors des précédentes éditions.

Mais l'essentiel, assure Sylvain Depée, le directeur des Bains-Douches, c'est que l'événement puisse avoir lieu, "on a le protocole le plus classique : on sera en extérieur avec du gel hydroalcoolique, des masques, un public assis. On s'était donné comme limite de ne pas avoir à prendre la température des spectateurs et de ne pas organiser de tests de dépistage. Ça n’est pas dans nos compétences et c'est antinomique avec le retour du spectacle vivant. Il faut que ça soit le plus simple possible". Les concerts auront tous lieu en extérieur, soit dans le jardin des Bains-Douches, soit sous la halle de Lignières.

La halle de Lignières accueillera un concert tous les jours à 15h © Radio France - Sarah Tuchscherer

Une programmation qui mêle nouveautés et artistes dont les concerts ont dû être annulés

Cyril Mokaiesh ouvrira le bal, le jeudi 17 à 20h30, en présentant son dernier album, Paris Beyrouth. La chanteuse Amélie-les-Crayons se produira avec le groupe de jazz manouche Les doigts de l'Homme. Présélectionné aux dernières Victoires de la musique, dans la catégorie révélation masculine, le bluesman Mister Mat sera là aussi, comme le duo Lili Cros et Thierry Chazelle.

Au total 11 concerts sont programmés. "On tient notre parole en accueillant des artistes que nous avions prévus lors de la saison passée lors du festival 2020. On a aussi des artistes qu'on a choisis pour rester dans l'actualité. On a besoin de se tourner vers l'avenir", explique Sylvain Depée. Exemple de cette volonté : la présentation en avant-première du nouvel album de la chanteuse Sophie Maurin.