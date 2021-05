La billetterie du Printemps de Bourges ouvre le 11 mai

Le rendez-vous est fixé ce mardi 11 mai à 17 heures. La billetterie du Printemps de Bourges sera accessible à cette date et sur le site Internet du festival. Il y aura évidemment moins de places par rapport aux années précédentes. Le protocole sanitaire impose en effet de réduire le nombre de spectateurs à 65% de la jauge habituelle. Les concerts, prévus du 22 au 27 juin, se dérouleront notamment au Palais d'Auron, au théâtre et au palais Jacques Cœur et à l'auditorium.

Pour cette édition 2021 qui marque le retour du public, après une édition 2020 en numérique, le Printemps de Bourges frappe fort. Catherine Ringer, Alain Souchon, Tryo, Philippe Katerine, La Grande Sophie... Une centaine d'artistes seront présents.