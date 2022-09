La billetterie est ouverte pour le Festival des Lanternes, un peu plus de deux mois avant l'ouverture

Dans un peu plus de deux mois, du 5 décembre 2022 au 5 février 2023, la 5ème édition du Festival des Lanternes sera installée à Montauban. Après Gaillac puis une saison à Blagnac, c'est la première fois que cette institution régionale se tient dans la préfecture du Tarn-et-Garonne.

La centaine d'artistes bâtisseurs chinois sont en train de prendre leurs quartiers à Montauban et ils commencent déjà à confectionner les 2.500 lanternes qui seront installées sur le Cours Foucault. Dans cette édition intitulée "sur les rives du Yangtsé", les visiteurs pourront découvrir quarante-cinq tableaux aux thématiques évidemment animalières mais aussi locales, avec des clins d'œil au rugby et à l'armée. Une tour de la grue jaune va aussi être érigée, d'une hauteur de 20mètres.

Une consommation énergétique bien raisonnable cet hiver ?

Mais face aux risques de pénurie d'énergie, cet hiver où l'approvisionnement en gaz et en électricité s'annonce tendu, la consommation énergétique à fournir pour illuminer tout le Cours Foucault peut poser question. Deux cents à deux cent cinquante kilowattheures seront consommés chaque jour au Festival des Lanternes. Une estimation de l'organisateur, qui tempère que ce chiffre n'a rien à voir avec les 10.000 kilowattheures consommés uniquement, pour l'éclairage d'un stade de foot. C'est dû aux LEDs, utilisées pour les lanternes, un éclairage moins gourmand en énergie que l'halogène.

Mais sur les deux mois que dure le festival, on dépasse les 15.000 kilowattheures consommés, et donc, la consommation du stade de foot. Une consommation énergétique qui interroge alors qu'Emmanuel Macron vient de nous prévenir avant l'hiver : "si nous savons collectivement nous comporter de manière plus sobre et [que] nous savons faire des économies d'énergie partout, alors il n'y aura pas de rationnement, pas de coupures."

Si demain, il faut faire plus, on se concertera avec Madame le maire et on le fera. Mais aujourd'hui, on n'a pas à se sanctionner plus qu'une salle de concert par exemple - Patrice Gausserand

L'organisateur du Festival des Lanternes s'en défend : "quand on parle de lumière, on se dit qu'évidemment, ça doit consommer. Mais pas tant que ça finalement : si l'on compare à des concerts, à des salles de spectacle, à des courses hippiques, à des matchs de foot" explique Patrice Gausserand. L'ancien maire de Gaillac préside la société MAG Conseil qui détient les droits du festival. Il assure que tous les acteurs se sont concertés pour faire des économies d'énergie.

Des retombées économiques importantes pour Montauban

La maire de Montauban s'en défend également : "on essaie de faire pour le mieux. Mais en même temps, est ce qu'il faut que la vie s'arrête ?" Brigitte Barèges mentionne les retombées économiques d'un tel festival pour la ville, que ce soit pour les hôtels comme pour les restaurants montalbanais.

Lors de la dernière édition, alors que le COVID-19 était particulièrement virulent, le festival avait accueilli 500.000 personnes à Blagnac. Joseph Carles, le maire de Blagnac, avait annoncé renoncer à organiser une deuxième édition, évoquant un déficit de 600.000 euros.