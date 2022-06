La billetterie ouvre ce vendredi matin pour le 2ème challenge Emiliano Sala

En football, la deuxième édition du challenge Emiliano Sala aura lieu les 16 et 17 juillet à Orléans. Ce tournoi amical et caritatif, à la mémoire de l'attaquant argentin opposera cette fois Orléans, Bordeaux, Caen et Nantes. La billetterie ouvre à 9h ce vendredi.

C'est parti pour la deuxième édition du challenge Emiliano Sala ! Et c'est même plutôt bien parti : contrairement à l'an passé, il n'est plus question de passe sanitaire pour l'accès au stade, et l'USO - le club de foot d'Orléans où a été révélé le joueur argentin en 2012-2013 - fait bien partie des invités.

S'inscrire sur la durée

Le tournoi est resserré sur 2 jours, les samedi 16 et dimanche 17 juillet. Le FC Nantes sera le seul représentant de Ligue 1. Le SM Caen et les Girondins de Bordeaux représenteront la Ligue 2, et l'USO le National. Bordeaux, menacé d'une rétrogradation administrative en National, a confirmé sa présence, quel que soit le verdict des instances financières du football français.

"Nous sommes ravis d'organiser cette deuxième édition, savoure Thomas Sereni, manager de Prokick, co-organisateur de l'événement avec l'USO et la ville d'Orléans. Cela montre qu'on s'inscrit dans la durée. Tous les clubs ayant participé l'an passé étaient désireux de revenir, y compris Niort que nous avons dû écarter cette année, mais que nous espérons faire revenir l'an prochain, peut-être avec une formule à 6 clubs qui inclurait aussi l'UNFP."

L'an passé, l'événement avait été handicapé par la crise sanitaire, avec l'entrée en vigueur du passe sanitaire, et n'avait réuni que 1 200 spectateurs au total. A priori, rien de tel cette année. "On espère bien plus cette année, d'autant que nous avons mis en place une grille tarifaire très attractive", commente Thomas Sereni.

L'USO n'a pas été oubliée cette année

L'USO espère d'ailleurs attirer ses propres supporters, qui avaient fait défaut l'année dernière. "Il y avait eu une vraie frustration l'an passé, reconnaît Patrick Laurent, le président de l'USO association, d'autant qu'Emiliano Sala a laissé une grande trace au sein du club. Là, l'équipe a été beaucoup remaniée avec l'objectif de remonter en Ligue 2, on sera en pleine préparation, il y aura un effet curiosité pour découvrir les nouveaux joueurs." S'ajoute à cela que l'USO affrontera d'entrée le FC Nantes qui arrive auréolé de son trophée en Coupe de France.

De son côté, la ville d'Orléans prête main forte avec une aide de 50 000 euros. "Ce challenge est pour nous une super vitrine, justifie Romain Lonlas, conseiller municipal en charge des Sports. La pelouse est flambant neuve, cela montre que le stade de la Source peut accueillir des événements d'envergure nationale, comme le confirme d'ailleurs la venue de l'équipe de France féminine de football ce vendredi 1er juillet."

Un tournoi amical et caritatif

L'aspect caritatif du challenge n'est pas oublié : 1 euro par billet sera reversé au club San Martin de Progresso en Argentine où avait débuté Emiliano Sala. Sera aussi organisée une vente aux enchères de maillots des différents clubs où a évolué l'attaquant argentin jusqu'à son décès tragique en janvier 2019.

Le programme :

SAMEDI 16 JUILLET : USO-Nantes (16h) puis Caen-Bordeaux (19h)

DIMANCHE 17 JUILLET : petite finale (15h) et grande finale (18h)

Les billets vont de 5 à 10 euros par jour, avec possibilité de packs 2 jours et de packs famille. Ouverture de la billetterie à 9h ce vendredi 1er juillet.