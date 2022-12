La billetterie pour le concert de Pascal Obispo au Mans est ouverte

Vous n'avez pas d'idée de cadeaux de Noël ? Depuis 11 heures ce vendredi 2 décembre, la billetterie pour le concert de Pascal Obispo est ouverte. Le chanteur sera sur la scène d'Antarès au Mans dimanche 26 novembre 2023 à l'occasion de sa tournée "30 ans de succès".

Le prix des places varie entre 49 et 79 euros selon la proximité avec la scène. Il est possible de les acheter via ce site internet .