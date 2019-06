La billetterie pour le concert de Sting au Zénith d'Orléans prise d'assaut !

Il ne reste plus que quelques places (les plus chères) en vente ce vendredi après-midi pour le concert-événement de Sting au Zénith d'Orléans le 19 octobre 2019. Beaucoup ont fait chou blanc et n'ont pas pu acheter de billets. Le Zénith indique que 4000 places ont été vendues ce vendredi.

Orléans, France

Complet (ou presque) en quelques heures ! La billetterie en ligne du concert de Sting, qui aura lieu le 19 octobre 2019 au Zénith d'Orléans, a été prise d'assaut ce vendredi, dès l'ouverture à 10 heures : 4000 billets ont trouvé preneur en quelques heures. Cette date dans le Loiret fait partie des sept dates de la tournée "My songs" du chanteur britannique en France. Les billets, vendus entre 67 euros (places debout "dans la fosse") et 128 euros (en "carré or"), ont été vendus sur les différents sites, et seules quelques places restaient disponibles ce vendredi après-midi, les plus chères.

Je suis dépitée !" (Valérie, orléanaise fan de Sting)

Valérie avait coché pourtant la date du 21 juin dans son agenda depuis longtemps, pour acheter des places pour Sting, un artiste qu'elle adore et qu'elle n'a vu qu'une seule fois ("lorsque j'avais seize ans à Bercy, en 1986"), mais l'orléanaise a fait chou blanc. "Je ne pensais qu'il y aurait autant d'affluence car il y a quand même plein de dates en France, donc je m'étais dit que ce n'était pas à cinq minutes près. J'ai commencé à me mettre sur les sites Fnac, Digitick, Leclerc billets...etc... à 10h02, _j'ai ouvert cinq fenêtres d'un coup sur mon ordinateur_, mais à chaque fois, j'étais "en file d'attente" et à la fin, tout était vendu. Ça laisse que tout est partie en quelques minutes. Je suis dépitée !" Valérie ajoute qu'elle aurait "pu à un moment acheter une place à 128 euros" mais qu'elle n'était "pas prête à mettre autant d'argent pour un seul billet".

Plusieurs centaines de places seront mises en vente prochainement

Valérie explique qu'elle a ensuite "essayé d'acheter des places pour le concert de Sting à l'Accor Hôtels Arena de Paris le 18 octobre", mais en vain aussi. Contacté par France Bleu Orléans, le responsable du Zénith d'Orléans Gérard Thénot, fait savoir que "le producteur de Sting (Live Nation) va _remettre quelques places en vente dans la fosse_, rapidement, peut-être à partir de la semaine prochaine". Au total, le Zénith peut accueillir 5000 spectateurs (dont 1700 debout). "Il y a eu Mylène Farmer qui s'est vendu très vite il y a de nombreuses années, mais c'est très rare quand même", ajoute Gérard Thénot.