La Blonde d'Aquitaine superstar à Sauveterre

Sauveterre-de-Béarn célèbre la fameuse race bovine depuis un quart de siècle. La fête de la Blonde a encore attiré des centaines de curieux et de passionnés ce samedi dans les rues de la ville.

Des centaines de personnes ont assisté en fin de matinée au défilé des Blondes d'Aquitaine dans les rues de la ville. Elles étaient une soixantaine alors qu'une douzaine d'éleveurs étaient représentés. La journée était animé aussi par un vide-grenier, un marché artisanal et gastronomique et toute une série de jeux autour de la Blonde.

La Blonde est réputée pour avoir un caractère beaucoup plus facile que la Limousine par exemple © Radio France - Thomas Biet

La "Blondaise" américaine

Beaucoup de touristes curieux ou passionnés ont fait le déplacement. Comme cette jeune femme originaire du Sud Ouest et qui habite à New York avec son fils : "C'est sûr que cela change du Bronx mais on préfère ! C'est local, c'est pas cher, c'est bon, c'est juste super. On apprend à notre fils à aimer les bonnes choses". Pour l'anecdote : il paraît que la Blonde répond au surnom de "blondaise" aux Etats-Unis : "Ils n'ont pas compris la différence entre la vache landaise et la blonde d'Aquitaine" !

Les Blondes ont défilé ce samedi matin à travers le village de Sauveterre © Radio France - Thomas Biet

Autre touriste rencontré : ce paysan de Charente qui est "tombé amoureux de la Blonde" il y a quelques années. Il en a aujourd'hui une centaine sur son exploitation : "C'est beaucoup plus doux que la Limousine. Et certaines Blondes sont vraiment magnifiques". Le spécialiste a quand même réussi à trouver des défauts à certaines bêtes représentées : "Celle-ci par exemple, elle n'a pas de cuisses. C'est nous, on appelle ça une saucisse".