La bonne nouvelle du jour : le musée océanographique de Monaco est ouvert !

Après 11 semaines de fermeture, c'était la première fois de son histoire qu'il était fermé pendant plus de deux jours consécutifs, un des lieux les plus visités de la Côte d'Azur (650 000 visiteurs par an) est à nouveau ouvert depuis ce mardi 2 juin 2020.

C'est Bernard Reilhac, directeur du développement à l'Institut océanographique, Fondation Albert Ier, Prince de Monaco qui l'a annoncé ce matin sur France Bleu Azur :

Rien n'a changé et pourtant tout à changé dans ce bâtiment de 6000 m2 au total qui surplombe la Méditerranée, voici les nouveautés de la réouverture post COVID-19 :

Billet dématérialisé : les visiteurs sont invités à privilégier l’achat de leur billet en ligne afin d’éviter la concentration d’un trop grand nombre de personnes aux caisses extérieures. Une réduction de 10 % sur le prix du billet est accordée pour un achat effectué en ligne au moins 7 jours avant la date de visite.

L'accès au musée est aménagé - Musée Océanographique de Monaco

Bientôt la Fête de l'Océan

Elle n'aura pas lieu compte-tenu des restrictions liées aux déplacements, mais le Musée océanographique de Monaco s’affranchit des frontières du réel pour permettre au plus grand nombre de vivre la 2e édition de la « Fête du Musée » dans une version inédite 100% digitale. Du 6 juin, en préambule à la Journée Mondiale de l’Océan, au 6 juillet, l’Association des Amis du Musée océanographique de Monaco propose ainsi tout un mois de festivités à vivre virtuellement à travers un site web éphémère invitant les 3-14 ans et leurs familles à faire des visites virtuellesà fabriquer une lanterne en origami et faire la fête sans ballons. Nous pourrons, aussi, assister à des conférences en visio avec les grands noms de la plongée et de la photographie sous-marine.

Rendez-vous à partir du 6 juin sur : www.fetedumusee.oceano.org