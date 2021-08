La Bonne Planquette, le rendez-vous guinguette au bord du canal de Rompsay à la Rochelle

C'est une idée de sortie, qui a un air encore de vacances : une guinguette! Pourquoi ne pas aller découvrir la Belle Planquette, près du canal de Rompsay à la Rochelle. Si la Belle du Gabut, en centre ville, s'est endormie, ses organisateurs ont imaginé un nouveau concept en attendant son réveil : la Bonne Planquette. Toujours dans une ambiance guinguette, une dizaine de food trucks ont été réunis sur plus de 2000 mètres carrés, au bord du canal de Rompsay.

Un rendez-vous familial pour mettre en avant les restaurateurs locaux

L'idée : proposer une nourriture locale et avec le moins de déchets possible. Meubles recyclés, musique douce, transats et parasols... La Bonne Planquette a un effet particulier sur les riverains : "On habite à côté, et depuis on s'est mis à boire... En espérant qu'il fera beau au mois de septembre pour qu'on puisse continuer à venir !"

Même si l'ancienne localisation manque à certains : "Ça fait du bien d'avoir ça sur La Rochelle ! C'était mieux à la Belle du Gabut parce qu'on avait vue sur le port, mais c'est déjà mieux que rien..."

Sur le site, la fromagerie-cave locale Cassius propose des planches de fromages. Lucille Cassius, sa gérante, fait le bilan d'une saison particulière : "En juillet c'est parti très fort ! Malheureusement au mois d'août on n'a pas eu de chance au niveau de la météo... Ça nous a fait plus de tort que le pass sanitaire !"

Les restaurateurs présents viennent tous de la région, et proposent des produits locaux. © Radio France - Héloïse Décarre

Angélique Galvaing est la créatrice de La charrette de mon père. Autour d'un petit jus de fruits et de légumes frais, elle salut l'initiative : "On a de la place, on est à côté du canal de Rompsay, en pleine nature, c'est vraiment un esprit détente ! C'est ce que je recherchais, avec en plus le gros bonus de pouvoir travailler avec plein d'autres entrepreneurs : ça créé un grand lien social dans cette période où on en a bien besoin !"

Pour Rico Jafrate, directeur de la Bonne Planquette, l'esprit guinguette de la Belle du Gabut devait survivre, au port ou ailleurs : _"_On voulait créer un vrai food market, tout en gardant de l'ADN ginguette, et mettre en valeur des food trucks locaux. Pour la plupart, on leur a même mis a disposition des Algeco de recyclage : le but du jeu c'est qu'ils ne bougent plus et que ce soit les gens qui se déplacent. On espère être là l'année prochaine, mais le vrai objectif c'est de revenir un jour au Gabut."

La Bonne Planquette est ouverte jusqu'au 3 octobre. Les horaires d'ouverture sont disponibles sur sa page Facebook.